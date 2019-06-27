Fiyat artışının önüne nasıl geçilecek? Başkan Kaya açıkladı!

BİLİNÇLİ üretimin nasıl yapılması gerektiğini de açıklayan Kaya, “Ülkemizin ne kadar domates, patlıcan, salatalık veya meyvenin yıllık ne kadar tüketildiği ilçe ve il tarım müdürlükleri tarafından hesaplanır, ihracata ne kadarı ayrılır, bunlar belirlenir ve ihtiyacımız kadar üretim yapılır” dedi. Kaya, açıklamasında, “Alanya genelindeki ekonomik durgunluk hale de yansıdı. Tarımda bilinçsiz ve kontrolsüz üretim var. Çok aşırı miktarda meyve ve sebze giriyor hale. Havalar ısındı, ürün bollaştı, ucuzluk oldu. Ülkemizde bilinçli ve kontrollü üretim olmadığı sürece bu ciddi seri fiyat düşüşleri ve dalgalanmalarını yaşamaya devam edeceğiz. Bilinçli üretim nasıl yapılır; ülkemizin ne kadar domates, patlıcan, salatalık veya meyvenin yıllık ne kadar tüketildiği ilçe ve il tarım müdürlükleri tarafından hesaplanacak, ihracata ne kadarı ayrılıyor belirlenecek ve ihtiyacımız kadar üretim yapılacak. Fide ekimi destekleme sözü verilir, kontrol edilir. Haşhaş ekimi nasıl kontrol ediliyorsa sebze ve meyveler de edilmeli. Bu yapılmadığı sürece ezilmeye mahkumuz. En büyük zararı çiftçi, üretici görüyor. Bu yıl patlıcan kış ayında 10 lira oldu, biber 20 lira oldu. Seneye bu ürünler fazla ekilecek, bu kez de az ekilen ürünler pahalanacak. Tüketiciye yine yüksek fiyat yansıyacak. Bilinçli ve kontrollü üretim yapılmadığı sürece fiyat artışı önüne geçilemeyecek. Tanzim satışının da faydası olmadı” ifadelerine yer verdi.