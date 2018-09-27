Fırtınadan etkilenecek şehirlerde yaşayanlar ne yapmalı?

TROPİK fırtınanın 'mini tayfun' olduğunu belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, fırtınanın İstanbul'dan Antalya'ya kadar etkili olabileceğini, bunu tam olarak tahmin etmenin çok güç olduğunu söyledi. Özellikle kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşları uyaran Kadıoğlu, 'Kıyıdaki teknelerin karaya çekilmesi gerekiyor. Gündelik hayatınızı fırtınanın olmadığı saatlere göre ayarlayın. Çatılar önemli bir problem oluşturabilir. Balkonda eşya bırakmayın. Özellikle dışarıda bırakılan eşyalar fırtınanın etkisiyle zarara yol açabilir' dedi. Kadıoğlu uyarılarını şöyle sürdürdü: "Su baskını tehlikesinin yanı sıra, tabela ve ağaçlar da etkilenebilir. İnşaat sahipleri mutlaka ama mutlaka dışarıda kalas, tuğla gibi malzemelerini bırakmamalı' Tropik fırtınanın gücünün sıcak deniz suyundan geldiğini aktaran Kadıoğlu, 'Fırtına eğer sıcak olan denizin üstünden giderse şiddeti artar. Ancak adaların üzerinden giderse şiddeti azalabilir' diye konuştu.