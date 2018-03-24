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Fırtına yıktı geçti! Park ettiği aracını bu halde bulan işçi şok oldu

Sivas'ta fırtına çatıları uçurdu, duvarları yıktı. Yıkılan duvarın altında kalan 4 araç kullanılmaz hale geldi. Park ettiği otomobilini pert halde bulan işçi, büyük şok yaşadı

Fırtına yıktı geçti! Park ettiği aracını bu halde bulan işçi şok oldu

Sivas'ta fırtına çatıları uçurdu, duvarları yıktı. Yıkılan duvarın altında kalan 4 araç kullanılmaz hale geldi. Park ettiği otomobilini pert halde bulan işçi, büyük şok yaşadı

24 Mart 2018 Cumartesi 17:29
Fırtına yıktı geçti! Park ettiği aracını bu halde bulan işçi şok oldu
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SİVAS'TA zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Sanayi sitesinde duvarın uçması sonucu 4 araç zarar gördü.

ÇATILAR UÇTU, ARAÇLARIN ÜZERİNE DUVAR PARÇALARI DÜŞTÜ

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre hızı saatte yaklaşık 40-60 kilometre olan kuvvetli rüzgar ile yer yer 70-100 kilometre arasında değişen fırtına kent genelinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle kent merkezindeki 4 Eylül Sanayi Sitesinde Ömer Işık'a ait bir iş yerinin çatı kısmındaki yan duvar uçtu. Duvarın uçmasıyla park halinde bulunan 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 minibüste hasar oluştu. Otomobiller ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
ARACINI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

Sanayideki bir asansör firmasında çalışan ve sabah aracını park ettikten sonra çalışmaya giden Ferhat Ağgöre, iş yerine döndüğünde aracını hurdaya dönmüş halde bulunda büyük şok yaşadı. İş yeri arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştırdığı Ağgöre, "Sabah aracımı park etmiştim. Dönünce bu halde bulunca şok oldum. Çok üzüldüm. Bir yıl önce almıştım. Felçli babam var. Onu götürüp getiriyordum" dedi.
ARAÇ SAHİPLERİ VE İŞ YERİ SAHİBİ TARTIŞTI

Diğer araç sahipleri Mehmet Kırkaç ve Osman Karapolat da şiddetli rüzgarın etkisiyle çatının yıkıldığını belirterek, araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. İş yeri sahibi ile araç sahipleri arasında da tartışma yaşandı.
ÇATIYI TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan rüzgar kent genelinde de binalarda da hasara yol açtı. Alibaba Mahallesi'nde henüz inşaat halindeki 5 katlı bir apartmanın çatı kaplama malzemeleri rüzgarın etkisiyle yerinden kalktı. Bu sırada çatıya çıkan işçilerin, kopmak üzere olan parçaları tutmaya çalıştıkları görüldü.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, kentte rüzgar ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtilerek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
SivasFırtına
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