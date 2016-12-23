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Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı

23 Aralık 2016 Cuma 15:22
Fırat Kalkanı şehidine veda
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Haber: Alper KUTAY
BİNLERCE vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan 26 yaşındaki Ali Yılmaz'ın cenazesi, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesindeki annesinin evine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, aynı mahalledeki Uyaroğlu Cami'ne götürüldü. Naaşın katafalka konulduğu esnada şehidin nişanlısı Emine Zengin, "Ben ona doyamadım.O beni almaya gelirdi şimdi ben onu almaya geldim. Gitme Alim dedim. Çok dua ettim. Ben sana doyamadım" diyerek feryat etti. Nişanlısının ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılan Zengin, gözyaşlarına boğuldu.
'BU SON OLSUN' FERYADI
Annesi ve babasından ayrı, dedesinin ve dayısının yanında büyüyen şehit Yılmaz'ın annesi Aynur Akgün sandalyede yakınlarının desteğiyle güçlükle durabildi. Anne Akgün, "Ciğerim. O benim kalbimde, ben onu hiç bırakmadım.Yaram içindeydi. Şehidim en güzel yerdesin kuzum. Bu şerefi ben veremezdim ama Rabbim sana verdi. Son şehit Ali Yılmaz olsun" dedi. Gözü yaşlı anne kendisine başsağlığı dileyen komutanlara, "Bu son olsun. Rabbim size uzun ömürler versin" ifadelerini kaydetti. Törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acılı aileye başsağlığı diledi. İl Müftüsü Osman Artan’ın kıldırdığı namazın ardından şehit Yılmaz'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.
ANTALYA PROTOKOLÜ KATILDI
Cenaze törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte AKP Antalya milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın,Senanur Çelik, Burdur milletvekilleri Reşat Petek, Bayram Özellik, CHP Antalya milletvekilleri Deniz Baykal, Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, Çetin Osman Budak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Kelleli, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, siyasi partilerin il başkanları, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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Fırat Kalkanı HarekâtıFırat KalkanıEl Bab
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