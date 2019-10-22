banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Firari hükümlü 2 kadın yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari kadın saklandıkları evde gözaltına alındı

GÜNCEL 22.10.2019, 17:14 22.10.2019, 17:17
Firari hükümlü 2 kadın yakalandı
banner404

KAYSERİ'DE, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan  ve 2 yıldır aranan 2 kadın yakalandı. 
 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği  ekipleri, "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan haklarında  yakalama kararı bulunan ve 2 yıldır aranan hükümlüler Aysun Sezer ile Sibel  Yıldırım'ın Esentepe  Mahallesi Sultanhisar Sokak'taki bir evde saklandıklarını  tespit etti.
Bu ikamete operasyon düzenleyen polis, hakkında 10 yıl 5 ay  kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer ile 11 yıl 3 ay hapse mahkum Yıldırım'ı  yakaladı.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine götürüldü.
 
Öte yandan, ekiplerin gün içinde yaptıkları çalışmada haklarında  yakalama kararı bulunan 13 kişi daha yakalandı.
 

#kayseri
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 22 Ekim 2019
İmsak 05:45
Güneş 07:05
Öğle 12:47
İkindi 15:50
Akşam 18:19
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545