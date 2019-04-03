Finliler vekillerini seçiyor! Listede 'Türk asıllı aday' sürprizi

FİNLANDİYA milletvekillerini seçiyor. Alanya’da yerleşik olarak yaşayan Finliler bugün itibariyle oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi 5 Nisan tarihine dek devam edecek. Seçimlere 19 parti dahil olurken 13 farklı bölgede 2613 aday milletvekili olmak için yarışacak. Finliler adaylardan 200’ü için oy kullanacak. Listede Türk asıllı bir aday da bulunuyor.

EN ÇOK OY ALANYA’DAN

4 yılda bir gerçekleşen Finlandiya milletvekili seçimleri için Türkiye’de İstanbul, Ankara ve Alanya olmak üzere 3 farklı bölgede oy kullanılıyor. Alanya’da 3 bin Finlandiya vatandaşı yerleşik olarak yaşıyor. Dünyada Finlilerin ülkeleri dışında en çok oy kullandıkları yerlerin başında Alanya geliyor.

‘TANITIMA KATKISI BÜYÜK’

Finlandiya Fahri Konsolosluğu’nda gerçekleşen seçimlere ilişkin bilgiler veren Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu “Milletvekili seçimleri 4 yılda bir gerçekleşiyor. Alanya Finlilerin ülkelerinin dışında en çok oy kullandıkları yer. Bu Alanya’nın tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 460 Finli oy kullanmıştı. Bu yıl da katılımın iyi olacağı kanaatindeyiz” dedi.

MİLLETVEKİLLERİ SEÇİLİYOR

Alanya Belediye Meclisi’ne Cumhur İttifakı listesinin 9’uncu sırasından giren Paulina Müftüoğlu da oy verme işlemlerinde Finlilere bizzat yardım etti. Müftüoğlu geride bıraktığımız yerel seçimlere ve Finlilerin milletvekili seçimlerine ilişkin yapmış olduğu açıklamada “Çok mutluyum. Alanya’da bugüne kadar kendimi hiç yalnız hissetmedim. Bugün de burada milletvekili seçimleri için oy kullanılıyor. Oy kullanma işlemi 3 gün devam edecek” dedi.

‘PAULİNA İÇİN ÇOK MUTLUYUZ’

Dim TV (dimtv.tv) vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına oy kullanan Finlilere de mikrofonlarını uzattı. Tia Özgül 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı listesinden belediye meclisine seçilen Paulina Müftüoğlu için duydukları mutluluğa dikkat çekerek “Paulina’nın listede yer alması bizim için çok önemliydi. Hepimiz çok mutlu olduk. Biz de bugün milletvekili seçimlerimiz için bir aradayız. Oy kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 15:18