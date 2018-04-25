Finli sanatçılar Alanya'ya geliyor

FİNLANDİYA'NIN ünlü Çellisti Jussi Makkonen ve Piyanisti Nazig Azezian, organizasyona konuk olacaklar. 30 Nisan'da ise Türkler Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk olacak ikili, okulun akapella korosuna da eşlik edecek ve düzenlenen konserde sahne alacaklar. 1 Mayıs günü ise Mahmutlar Belediye Düğün Salonu'nda ikinci bir konser verecekler. Konserin bilet fiyatları ise 25 TL olarak belirlendi.

