Finli güzellerin tercihi Celopatra oldu

FİNLANDİYA 2018 güzelleri tatil için Alanya'yı tercih etti. Yoğun çalışma temposundan uzaklaşmak adına DETUR tarafından organize edilen tatil ve çekimler için Alanya'ya gelen Finli güzeller, önce Alanya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini gezdi ardından ise Alanya'yı Avrupa ve Dünya çapında temsil eden Cleopatra Ink Tattoo & Piercing Studio 'yu ziyaret ettiler. Burada kendileri için verilen kokteyle katılan Finli güzeller Michela Soderholm, Adriana Gerxhalija,Pihla Koivunen,Essi Unkuri ve Beata Papp işletme sahiplerinden Erhan Karadere ile sohbet ederek işletme ve başarıları hakkında bilgiler aldılar. Bazı güzeller ise dövme yaptırdılar. Alanya'nın bir tatil cenneti olduğunu belirten güzeller ziyaretin ardından çekimlere katılmak için işyerinden ayrıldılar.