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Finli güzellerden Alanya'daki sahipsiz hayvanlara ziyaret

2017 yılının Finlandiya Güzelleri, Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulunan Finli güzeller modern tesise hayran kaldı

Finli güzellerden Alanya'daki sahipsiz hayvanlara ziyaret

2017 yılının Finlandiya Güzelleri, Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulunan Finli güzeller modern tesise hayran kaldı

29 Mart 2018 Perşembe 10:56
Finli güzellerden Alanya'daki sahipsiz hayvanlara ziyaret
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FİNLANDİYA’NIN 2017 yılı Miss Finland’ı Michaela Söderholm, ikinci güzeli Adriana Gerxhalija, üçüncü güzeli Pihla Koivuniemi ve diğer 2 finalist Essi Ukuri ve Beata Papp, Finlandiyalı Organizasyon Müdürü Sunneva Kantola ve Finlandiya'nın çeşitli medya mensuplarını kapsayan ekip, Detur Tur Şirketi aracılığıyla Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
FİNLİ GÜZELLER HAYVANLAR İÇİN YAPILAN MODERN TESİSE HAYRAN KALDI
2015 yılından bu yana Finlandiya güzeli seçilerek Miss Finland unvanı alan güzel Alanya’yı ve hayvan barınağını ziyaret ederken bu yıl Miss Finland’ın yanısıra dereceye giren diğer 4 güzel de şehre geldi. Finli güzeller, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in üzerinde özenle durarak şehre kazandırdığı Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan hayvanlarla yakından ilgilendi. Finli güzeller, tesisin modern yapısına ve kalitesine hayran kaldıklarını belirttiler.
Finlandiya’dan gelen güzeller, yanlarında getirdikleri köpek mamasını yetkililere teslim ederken tesisin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
FinlandiyaAlanya BelediyesiDemirtaşRehabilitasyon Merkezi
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