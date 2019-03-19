Finli gelin Alanya seçmeniyle kaynaştı

Alanya'nın FIFA kokartlı eski hakemlerinden Kuddusi Müftüoğlu’nun eşi Pauliina Müftüoğlu, Ak Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’ndan Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı oldu

Finli gelin Alanya seçmeniyle kaynaştı
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Haber: Alper KUTAY

FİNLİ gelin Müftüoğlu, seçim çalışmaları kapsamında dur durak bilmeden gece gündüz çalışıyor. Cumhur İttifakı’nın tüm programlarında en önde yer alan Müftüoğlu, kadınlarla samimi görüntüler sergileyerek partili partisiz herkesin gönlünde adeta taht kurmuş durumda. Pauliina Müftüoğlu’nun Alanya Belediyesi’ne farklı bir bakış açısı getireceğini düşünen vatandaşlar da kendisine ilgi gösteriyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in seçim çalışmaları sırasında kırsal mahallelerde büyük ilgi gören Müftüoğlu’nun özellikle Alanya’da yaşayan Türk vatandaşı yabancılarla Alanya Belediyesi arasında köprü vazifesi görmesi bekleniyor.

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