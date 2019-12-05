Finlandiya'da kara propaganda... KGK'dan tepki

DİM, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de başlatılan kara propagandayı duyurdu.

Sokaklar ve alışveriş merkezlerine yapıştırılan 'Türk mallarını boykot edin' afişine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bir fotoğraf yayınlayan Dim "Burası Finlandiya... Türk mallarını boykot edelim diyorlar. Turizmi de kapsayan bir kampanya başlatmış hain PKK yandaşları. Dikkate almaya değmez" dedi.

Dim, paylaşımında Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da etiketledi.

Uzun yıllardır Finlandiya'da yaşayan Alanya'nın tanınmış simalarından Erol Uğur, "Bu kara propagandayı ben de burada yaşayan bir Türk arkadaşımdan öğrendim. Türkler, bu afişleri gördükleri yerde çıkarıp, çöpe atıyorlar" dedi.