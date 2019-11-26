Final’de 24 Kasım coşkusu

Uğur KANBEROĞLU

‘MUTLULUK paylaşınca güzeldir’ ilkesiyle hareket eden Final Eğitim Kurumları Kurucusu Necat Küçük, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kurumda görev yapan öğretmen ve yöneticilerle bir araya geldi. 24 Kasım’a özel düzenlenen programda Küçük, uzun süredir Final’de özveri ile çalışan öğretmen ve çalışanlara plaketlerini verdi. Programda Final Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri, Görsel Sanat Öğretmeni Seda Özyeşil’in eşliğinde yaptıkları öğretmen resimleriyle katılımcılara sürpriz yaptılar. Küçük, okul müdürü Yusuf Göksün başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

