Final öğrencisi Avrupa ikincisi

Uğur KANBEROĞLU

ULUSLARARASI EMF Avrupa Open Cup, Uluslararası MuayThai Federasyonu (İFMA) ve Türkiye MuayThai Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlendi. 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu'nda 28 ülke ve bin 50 sporcu, 40 milli takım antrenörünün görev aldığı Avrupa’nın en büyük üçüncü organizasyonu büyük heyecana sahne oldu. Turnuvada Final Eğitim Kurumları öğrencisi Gamze Temel de ringe çıktı. Temel, 57 kilogram üst genç kadınlar muaythai müsabakalarında Avrupa ikincisi oldu.

‘SEN GÖNLÜMÜZÜN BİRİNCİSİSİN’

Daha önce dünya üçüncülüğü bulunan Temel, Uluslararası EMF Avrupa Open Cup’da katıldığı 4 müsabakanın ardından finale kaldı. Temel, hakemlerin takdir hakkıyla Avrupa ikincisi oldu. Final Eğitim Kurumları Kurucusu Necat Küçük, Avrupa ikincisi olan Temel’i gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti. "Sen bizim gönüllerimizin şampiyonusun" diyen Küçük, "Emeği geçen başta Esin Aslan hocamızı ve tüm hocalarımızı kutluyoruz" dedi.