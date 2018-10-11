Final'e genel müdür ziyareti

TÜRKİYE'NİN eğitim markası olan Final’in hizmete Giren kurumların öğrenciler üstünde eğitim ve öğretim konusunda etkili olacağını ve daha büyük başarılara imza atılacağı vurgulandı. Ayrıca Final eğitim Kurumlarının 40 yıldır kendisine değil Türkiye Cumhuriyeti’ne adam yetiştirdiğini vurguladı,ve bundan böylede bilgili,sınavlarda başarılı,demokrasiye inanmış vatansever gençler yetiştirileceğini vurguladı. Alanya Final Eğitim Kurumları Yöneticisi Necat Küçük yapılan ziyaretlerin kendilerine yol gösterdiğini, motive ettiğini söyleyerek Genel Müdür Şevket Ertem’e teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 14:04