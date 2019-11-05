Final'den farkındalık etkinliği

Uğur KANBEROĞLU

ÖZEL Alanya Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan 'Maskemi takarım farkındalık yaratırım' kampanyasına destek verdi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ağızlarına maske takan öğrenciler, pankart açarak vatandaşları bilgilendirdi. Lösemili kardeşlerini yalnız bırakmadıklarını ve maske takarak onlara destek verdiklerini söyleyen öğrenciler, bu konuda halkın da duyarlı olması gerektiğine işaret ettiler. Öğrenciler hafta boyunca çeşitli etkinliklerle halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Özel Alanya Final Akademi Anadolu Lisesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, “Minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı, toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadayız. Bu haftada farkındalık oluşturarak destek olmak, geleceğe atılan en büyük adımdır. Bir çocuğun hayatından daha değerli bir şey olamaz. Sözde değil gerçekte verilecek sevgi, gösterilecek ilginin on binlerce lösemili ve kanserli çocuğumuzun hayatını kurtaracağına inanıyoruz. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Lösemi değil, iyilik bulaşır. Lösemili çocuklarımızı yalnız bırakmamak adına öğrencilerimiz maske takarak destek olmaya çalıştılar. Final öğretmenleri ve öğrencileri olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız. Hayatımız çocuklarımız" ifadelerine yer verildi.