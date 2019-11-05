Final'den farkındalık etkinliği
Özel Alanya Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileri, lösemi ile mücadele eden insanlara dikkat çekmek için maske taktılar
Uğur KANBEROĞLU
ÖZEL Alanya Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan 'Maskemi takarım farkındalık yaratırım' kampanyasına destek verdi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ağızlarına maske takan öğrenciler, pankart açarak vatandaşları bilgilendirdi. Lösemili kardeşlerini yalnız bırakmadıklarını ve maske takarak onlara destek verdiklerini söyleyen öğrenciler, bu konuda halkın da duyarlı olması gerektiğine işaret ettiler. Öğrenciler hafta boyunca çeşitli etkinliklerle halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Özel Alanya Final Akademi Anadolu Lisesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, “Minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı, toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadayız. Bu haftada farkındalık oluşturarak destek olmak, geleceğe atılan en büyük adımdır. Bir çocuğun hayatından daha değerli bir şey olamaz. Sözde değil gerçekte verilecek sevgi, gösterilecek ilginin on binlerce lösemili ve kanserli çocuğumuzun hayatını kurtaracağına inanıyoruz. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Lösemi değil, iyilik bulaşır. Lösemili çocuklarımızı yalnız bırakmamak adına öğrencilerimiz maske takarak destek olmaya çalıştılar. Final öğretmenleri ve öğrencileri olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız. Hayatımız çocuklarımız" ifadelerine yer verildi.
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:03
|Yatsı
|19:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5