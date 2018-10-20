Film müzikleri konserine yoğun ilgi

ANTALYA Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenen konserde orkestrayı Letonyalı şef Gints Glinka yönetti. Ezgi Su Apaydın (keman), Ezgi Alaş (vokal), Atahan Kaya (gitar), Ufuk Atar (İrlanda flütü), Çağlar Burgazlıoğlu (piyano), Yusuf Yalçın (synthesizer), Başar Zeren (Synthesizer) ve İlkan Şahin (davul) solist sanatçı olarak sahneye çıktı.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı ve aranjör Yusuf Yalçın'ın orkestrasyonlarıyla ünlü Hollywood filmlerinin unutulmaz müziklerinin seslendirildiği konserde, bazı filmlerden de sahneler perdeye yansıtıldı.

Müzik severlerin büyük ilgisini konserin ikinci bölümü ise 1912'de buz dağına çarparak batan 'Titanik' yolcu gemisinin sinema filminin müziklerine ayrıldı. Filmin müzikleri, perdeye yansıtılan filmden sahneler eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda izleyenler uzun süre orkestra ve solistleri ayakta alkışladı.