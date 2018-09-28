Film festivalinde görme ve işitme engelliler unutulmadı

55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde, görme ve işitme engelli sinemaseverler unutulmadı

Film festivalinde görme ve işitme engelliler unutulmadı
banner404

DÜNYANIN en iyilerinden oluşan zengin film seçkisi, birbirinden ünlü yıldızları ve sinemayı çocuklara götüren Festival tırlarıyla sinemaseverlere unutulmaz bir festival yaşatacak olan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, görme ve işitme engelli sinemaseverleri de unutmadı. 55’inci yıla özel 55 filmin gösterileceği festivalde, görme ve işitme engellilere özel erişilebilir film gösterimleri de düzenlenecek. Festivalde, ‘Kar Korsanları’ ve ‘Kurtuluş Son Durak’ filmleri, sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı alt yazı ile görme ve işitme engelli sinemaseverlerle buluşacak. 
Yusuf Pirhasan’ın yönettiği ‘Kurtuluş Son Durak’, ‘her türlü şiddete karşı’ mottosuyla hareket eden, dayanışma içerisindeki kadınlar üzerinden önemli mesajlar verirken; Faruk Hacıhafızoğlu’nun ‘Kar Korsanları’ ise hayatın zorluklarına göğüs germe ve dayanışmanın güzelliğiyle ilgili etkileyici bir hikaye sunuyor. 

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 12:58
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya alev alev yanıyor
Alanya alev alev yanıyor
  1. ASAYİŞ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479