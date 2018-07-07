Filistinli işadamı Alanya'da dönerci açtı

Filistinli İşadamı Nidal Youse Abdelrahman Abu Zahra'nın sahibi olduğu Hot Döner Alanya'da açıldı

Filistinli işadamı Alanya'da dönerci açtı
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AÇILIŞA katılan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Her zaman olduğu gibi yabancı yatırımcılarımızı önemsiyoruz ve pozitif anlamda ayrımcılık yapıyoruz. Alanyamıza hayırlı olsun, Rabbim bol kazançlar versin." dedi.

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YORUMLAR
cem candemir
cem candemir - 1 gün Önce

Yabanci yatirimcilari katmadegeri yuksek projelere yonlendirmek gerektigini dusunuyorum borekci ,donerci ,kofteci ....nin memlekere bir katkisi olmaz .

Turgut Yücel
Turgut Yücel - 1 gün Önce

Adam sanki bin kişilik istihdam yaratmış Allah aşkına bunun haber değeri nerde? Komiksiniz vesselam

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