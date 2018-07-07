AÇILIŞA katılan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Her zaman olduğu gibi yabancı yatırımcılarımızı önemsiyoruz ve pozitif anlamda ayrımcılık yapıyoruz. Alanyamıza hayırlı olsun, Rabbim bol kazançlar versin." dedi.
Filistinli işadamı Alanya'da dönerci açtı
Filistinli İşadamı Nidal Youse Abdelrahman Abu Zahra'nın sahibi olduğu Hot Döner Alanya'da açıldı
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YORUMLAR
Turgut Yücel - 1 gün Önce
Adam sanki bin kişilik istihdam yaratmış Allah aşkına bunun haber değeri nerde? Komiksiniz vesselam
Yabanci yatirimcilari katmadegeri yuksek projelere yonlendirmek gerektigini dusunuyorum borekci ,donerci ,kofteci ....nin memlekere bir katkisi olmaz .