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Fikret Hakan'ın mezar taşı için yazdığı vasiyet herkesi şaşırttı

11 Temmuz'da akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden Fikret Hakan, vasiyet olarak kendisine ait sözlerin mezar taşına yazılmasını istemiş. O sözleri duyan dumur oldu

Fikret Hakan'ın mezar taşı için yazdığı vasiyet herkesi şaşırttı

11 Temmuz'da akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden Fikret Hakan, vasiyet olarak kendisine ait sözlerin mezar taşına yazılmasını istemiş. O sözleri duyan dumur oldu

24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:26
Fikret Hakan'ın mezar taşı için yazdığı vasiyet herkesi şaşırttı
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TÜRK sinemasının duayen isimlerinden  Fikret Hakan'ın vasiyeti ortaya çıktı. Hakan vasiyetinde kendisine ait olan sözlerin mezar taşına yazılmasını istedi.

İşte  Fikret Hakan'ın mezar taşına yazdırmak istediği o sözler:

"1. Yüz: Burada yatan merhumun / Bumin Gaffar'dı adı / O da Sirano gibi / Hiçbir b.k olamadı", "2. Yüz: Burada yatan merhumun /  Fikret Hakan'dı adı / O da Jak Landın gibi / Acısız yaşamadı"

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Hakan
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