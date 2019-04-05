Fidanlar toprakla buluştu

ALANYA Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ile Obaköy İlkokulu öğrencileri, mutfak atıklarından hazırlamış oldukları organik gübreyi narenciye fidanları dikmek için kullandı. Organik kompost ürünü, okula ait Eko Park bahçesinde Orman Haftası etkinlikleri dâhilinde narenciye fidanları ile buluştu. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, İl Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin ve Eko Okullar Sorumlusu Melike Ecin katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte oluşturulan kompost ile narenciye fidanları ve Obaköy İlkokulu Eko Team öğrencilerinin çimlendirerek elde etmiş olduğu limon fidesinin ekim işlemleri öğrencilerin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE DOSTU ROZET HEDİYESİ

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş etkinlik sonunda başarılı çalışmalarından dolayı eko team öğrencilerine çevre dostu rozetlerden hediye etti. Erdoğmuş yaptığı açıklamada her yıl güncellenen çevreci projelerin, gelecek nesillere emanet kalacak çevrenin korunmasına dair yürütülen çalışmalara destek veren öğrencilerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Obaköy İlkokulu ile başlayan uygulamalı çevre atölye çalışmasının diğer okullar ve öğrencilerle de sürdürüleceğini belirten Erdoğmuş, çevre çalışmalarının verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir olması için konu ile ilgili hedef gruplarla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

ÇALIŞMALAR ÖĞRENCİLERİN GÖZETİMİNDE SÜRDÜ

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Obaköy İlkokulu Eko Team öğrencileri ile 25 Şubat 2019 tarihinde mutfak atıklarından organik kompost yapımı proje çalışmasına başlangıç yapıldı. Oluşturulan kompostun çürümesini hızlandırmak ve Orman Haftası kapsamında fidan dikimi etkinliğinde kullanmak amacıyla içerisine su ve toprak eklenerek 6 hafta boyunca öğrenciler ile izleme çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik dâhilinde iki senedir biyolojik çeşitlilik üzerine çalışmalarına devam eden yeşil bayraklı Obaköy İlkokulu Eko Team öğrencileri kompost sürecini birebir takip ederek bilgi birikimlerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

