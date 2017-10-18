Fi polemiğinde Başak Sayan'dan flaş hamle!

BAŞAK Sayan, "Öncelikle önemle belirtmek gerekir ki; son iki romanımın yayıncısı olan Destek Medya Grubu ile ilişkim bugün itibari ile avukatım Zekeriya Çetin tarafından kendilerine gönderilen ihtarname ile son bulmustur" diye başladığı açıklamasında şunları söyledi:

Cuma gününden itibaren bir yayınevine yakışmayacak bir üslupla hala yazarları olan benimle ilgili, yargıya intikal edecek bir konu için yaptıkları "yanlı" açıklamalar bunu zorunlu kılmıştır.

Bahse konu plan kitapların basıldığı tarihler Destek Medya Grubu tarafından bilinçli olarak kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir. Bağlanma Korkusu isimli kitabım 2011 yılında, Fi isimli kitap ise 2013 yılında basılmıştır. İlgili yayınevinin daha çok kazanan yazar tarafında durması tarafımca anlaşılmasına rağmen, yargının kararını beklemek yerine, alelacele bir şekilde benzerlik olmadığı açıklamasının yapılmasına gerek duyulması kamuoyunun takdirine bırakılmıştır.ir olay yargıya intikal edecek ise bunun çözüm adresi yetkili ve görevli mahkemeler olacaktır. Mahkemelerin yargılama yapacağı bir konuda ilgili yayınevinin peşinen yaptığı kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olarak değerlendirilmelidir.

Eğer bir özür söz konusu ise bu özür kamuoyunu yanlış bilgilendiren, adlı makamların görevlerini yapmalarını engelleyici şekilde hareket eden ve bu sabaha kadar hala yazarları olan bana karşı saldırgan ve yakışıksız bir dil kullanan yayınevi yetkililerince dilenmelidir.

Konuyla ilgili olarak gerekli hukuki ön hazırlık tarafımızca yapılmakta olup kişilik haklarıma saldırı niteliği taşıyan aşağılayıcı hiçbir beyana müsamaha gösterilmeyecektir.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği gibi Azra Kohen "Fi", "Çi" ve "Pi" adlı üçleme roman serilerinin yazarı. Her üç kitap da çok sattı. Bu üç kitaptan oluşturulan senaryo "Fi" adıyla diziye uyarlandı. Dizi de çok izlendi.

Oyuncu Başak Sayan da 'Bağlanma Korkusu', 'Kelebeğin Kaderi' ve 'Ölü Kuşların Sessizliği' adlı 3 roman yazdı. Başak Sayan'ın 'Kelebeğin Kaderi' ve 'Ölü Kuşların Sessizliği' adlı kitapları ile Azra Kohen'in 'Fi', 'Çi', 'Pi' ve 'Aeden' kitapları aynı yayınevinden çıktı.

Başak Sayan geçtiğimiz günlerde Twitter hesabında ilginç bir iddiada bulundu. Bazı okurlar kendi kitabı 'Bağlanma Korkusu' ile 'Fi' arasında benzerlikler bulmuş ve Başak Sayan'ı intihalde bulunmakla suçlamıştı. Başak Sayan asıl intihalin kendi kitabından yapıldığını belirterek şu tweetleri yazdı: