Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.767
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0676
EURO
4.4971
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Gece sütü çocuklarda çürük diş nedeni
Gece sütü çocuklarda çürük diş...
banner468

Fi dizisine, ekranlarda uzun zamandır olmayan isim dahil oldu

Ateşli sahneleriyle hafızlara kazınan 'Fi' dizisine, yeni sezonda Nehir Erdoğan da dahil oldu. Dizinin fragmanı bile izleyiciyi heyecanlandırmaya yetti

Fi dizisine, ekranlarda uzun zamandır olmayan isim dahil oldu

Ateşli sahneleriyle hafızlara kazınan 'Fi' dizisine, yeni sezonda Nehir Erdoğan da dahil oldu. Dizinin fragmanı bile izleyiciyi heyecanlandırmaya yetti

05 Kasım 2017 Pazar 09:59
Fi dizisine, ekranlarda uzun zamandır olmayan isim dahil oldu
banner404

Fi-Çi-Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve  Serenay Sarıkaya,  Ozan Güven,  Mehmet Günsür,  Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı  Fi dizisinin iki yeni sezonu Çi 9 Kasım'da başlıyor. Çi ile birlirte diziye  Nehir Erdoğan katılıyor.

UZUN ZAMANDIR EKRANLARDA YOKTU

Merakla beklenen  Fi dizisine yeni sezonda yeni isim de katıldı. Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen güzel oyuncu  Nehir Erdoğan, dizinin 2. sezonuna dahil oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DiziFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 aylık parfüm parası, asgari ücretlinin 7 aylık kazancına bedel
1 aylık parfüm parası, asgari ücretlinin 7 aylık kazancına bedel
4.2 büyüklüğünde korkutan deprem
4.2 büyüklüğünde korkutan deprem
Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı
Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim