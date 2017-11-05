Fi dizisine, ekranlarda uzun zamandır olmayan isim dahil oldu

Merakla beklenen Fi dizisine yeni sezonda yeni isim de katıldı. Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen güzel oyuncu Nehir Erdoğan, dizinin 2. sezonuna dahil oldu.

Fi-Çi-Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Fi dizi sinin iki yeni sezonu Çi 9 Kasım'da başlıyor. Çi ile birlirte diziye Nehir Erdoğan katılıyor.

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