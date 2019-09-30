Feyzi Açıkalın yazdı: Alanya Kalesi surlarını yıkan cavır!

KALEDEKİ cavırın(!) evinin yaslandığı Ehmedek bölgesindeki tarihi sur Nisan ayında yıkılmıştı. Haberleştirmek nedense bugünlere kaldı. Ülke çapında ses getiren haber sonrasında ise tek bir yorum yükseldi: Elin cavırı kendi ülkesinde olsaydı bunu yapabilir miydi?

Yani Walter bey Avusturya’da, surların üstünde ev satın alıp, sonrasında yetkililerden izinsiz eklemeler, tadilatlar yapabilir miydi? Burası nasıl bir ülkeydi?

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