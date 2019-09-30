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Feyzi Açıkalın yazdı: Alanya Kalesi surlarını yıkan cavır!

Feyzi Açıkalın, "Alanya Kalesi surlarını yıkan cavır!" başlıklı bir yazı yazarak Alanya Kalesi'ndeki tahribe değindi

GÜNCEL 30.09.2019, 00:07 30.09.2019, 00:17
Feyzi Açıkalın yazdı: Alanya Kalesi surlarını yıkan cavır!
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KALEDEKİ cavırın(!) evinin yaslandığı Ehmedek bölgesindeki tarihi sur Nisan ayında yıkılmıştı. Haberleştirmek nedense bugünlere kaldı. Ülke çapında ses getiren haber sonrasında ise tek bir yorum yükseldi: Elin cavırı kendi ülkesinde olsaydı bunu yapabilir miydi?

Yani Walter bey Avusturya’da, surların üstünde ev satın alıp, sonrasında yetkililerden izinsiz eklemeler, tadilatlar yapabilir miydi? Burası nasıl bir ülkeydi?

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#alanya kalesi #Feyzi Açıkalın
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