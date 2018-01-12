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Feyzi Açıkalın Alanya Kalesi'ni yazdı: Her sabah uyandığımda...

Yeni Alanya Gazetesi yazarı Feyzi Açıkalın, Alanya'nın tarihi simgelerinden en önemlisi olan muhteşem Alanya Kalesi hakkında yazdı...

Feyzi Açıkalın Alanya Kalesi'ni yazdı: Her sabah uyandığımda...

Yeni Alanya Gazetesi yazarı Feyzi Açıkalın, Alanya'nın tarihi simgelerinden en önemlisi olan muhteşem Alanya Kalesi hakkında yazdı...

12 Ocak 2018 Cuma 10:00
Feyzi Açıkalın Alanya Kalesi'ni yazdı: Her sabah uyandığımda...
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YATAKTAN kalkar kalkmaz ilk işim pencereden dışarı bakmaktır. Solda Cebeli Reis, sağda ise Alanya Kalesi’nin yer aldığı yarımadanın gece bıraktığım şekilde yerinde durduğunu görmek beni rahatlatır. Başlarına bir şey gelmemiştir, kimse onları çalmamıştır!
İkisinin de şehrin gözcüsü olduğuna inanırım. Onbinlerce yıldır onların tanıklığıyla oluşan ve denetimleriyle yaşamın sürdürüldüğü bu coğrafyanın mirasçısı olmak bana mutluluk verir. Cebeli Reis yani Gemi Kaptanı’nın Dost Dağı ya da “Re’s-i Cebel” Dağ Doruğu, adı üstünde müthiş bir doğal oluşum. Bütün heybeti ve yalınlığı ile sanki yaşamı başlatıyor, en güzel gün doğumu ve dolunay onun üstünden çıkıyor. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, bütünlük kavramına uymaksızın Kültür Bakanlığı’ndan yetkiyi devralarak, içinde kültürel varlıkların da olduğu doğal sit alanına yeni tanım getirip korku saldığı(!) tarihi yarımada ondan daha farklı. O muhteşem doğa parçasının yapısına uygun olarak orada yerleşim alanları kurulmuş. Uygarlıklar boy atmış. Dolayısıyla Kale bir bütün olarak daha insana ait, şehirli bir yapı...

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Son Güncelleme: 12.01.2018 11:51
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlanya KalesiYeni Alanya GazetesiFeyzi Açıkalın
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