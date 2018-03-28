Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı başınızı yakabilir
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 28 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 28 Mart 2018 Çarşamba
28 Mart Günlük Burç Yorumu

Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi'nde söyleşi şöleni

Öğrencilerin dinleyici olarak katıldığı A.Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi konferans salonunda kütüphane haftası kutlandı

Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi'nde söyleşi şöleni

Öğrencilerin dinleyici olarak katıldığı A.Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi konferans salonunda kütüphane haftası kutlandı

28 Mart 2018 Çarşamba 18:01
Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi'nde söyleşi şöleni
banner404

OKUR ve yazarlıkla ilgilenen üç öğrencinin başlattığı soru-cevap şeklinde oluşan bir saat boyunca devam eden söyleşide renkli konulara değinildi.Yazarlar, Kübra Oktay, Nil Pröttel ve Zühtü Ulukapı'nın katıldığı söyleşide günümüz edebiyatına,edebiyatın sorunlarına,yazarlık hayatına,şair ve şiire dair pek çok konu konuşuldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Fevzi AlaettinoğluAnadoluLiseKütüphane Haftası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanlı gece! Ünlü isim de silahların çekildiği mekandaymış
Kanlı gece! Ünlü isim de silahların çekildiği mekandaymış
Tek bir patlıcan çaldı, 9 yıl sonra aklandı
Tek bir patlıcan çaldı, 9 yıl sonra aklandı
Lonicera World ‘Merhaba’ dedi
Lonicera World ‘Merhaba’ dedi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim