Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi'nde söyleşi şöleni

OKUR ve yazarlıkla ilgilenen üç öğrencinin başlattığı soru-cevap şeklinde oluşan bir saat boyunca devam eden söyleşide renkli konulara değinildi.Yazarlar, Kübra Oktay, Nil Pröttel ve Zühtü Ulukapı'nın katıldığı söyleşide günümüz edebiyatına,edebiyatın sorunlarına,yazarlık hayatına,şair ve şiire dair pek çok konu konuşuldu.