Fetullah Gülen’i ‘Gulyabani’ye benzetti

SUNAY Akın, Trakya Üniversite Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği ‘Görçek’ adlı oyununda izleyenlere ünlü film ve oyunculardan bahsederken, en çok korktuğu karakterin ‘Gulyabani’ olduğunu söyledi.

Ünlü isim, ‘Gulyabani’ romandan bahsederek, "Korku filmlerini seyrederken korkmam ancak çocukluğumda onu ne zaman görsem korkudan yatağın altına saklanırdım. Onu ilk kez gördüğümde öyle bir korktum ki hala daha korkarım" dedi.

FETÖ lideri Fetullah Gülen’i ‘Gulyabani’ye benzeten Sunay Akın, "Gulyabani’nin ne olduğunu bilmemek bize neye mal oldu biliyor musunuz? Gulyabani Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanıdır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, yüz yıl önce bu romanı yazmıştır. Romanda dul bir kadının hayatını anlatır. Dul kadın İstanbul’a çalışmak üzere Üsküdar etraflarında bir çiftlikte iş bulmuştur. Çalıştığı yıllarda çiftlikte garip garip olaylar olmuştur. Çiftliği ele geçirmek isteyen bir çete var. Çete çiftliği ele geçirmek için elinden geleni yapmakta. O çete, insanların inançları üzerine hurafeler, üç harfliler, periler, üzerinden oyunlar oynayarak. İnsanların dini inançlarını sömürerek çiftliği ele geçirmişlerdir. 15 Temmuz Gulyabani’nin ortaya çıktığı gündür" ifadelerini kullandı.



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