Fetullah Gülen'in yalanları! Peygamber gelip üstümü örtüyor

GÜLEN FETÖ üyelerini 'peygamber' yalanıyla kandırmış. Geceleri Hz. Peygamber gelip üstlerini örtüyormuş. Bakın daha neler var.

15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanının ele geçirilmesi girişimine ilişkin açılan davanın gerekçeli kararında terör örgütüne ilişkin çarpıcı detaylar var. Bütün sistemi ele geçirene kadar örgüt militanlarının farkedilmemesini isteyen Fethullah Gülen, peygamberimizle ilgili de bir çok yalan uydurmuş.

FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in üst düzey örgüt üyelerine/yöneticilerine hitaben yaptığı gizli bir toplantıdaki konuşmalara yer verilen gerekçeli kararda, terör örgütü lideri Gülen’in şu talimatlarına yer verildi:

-"Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın. Bütün güç merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin ana damarlarında ilerleyin. Türkiye’deki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır.

-Adliye, mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın teminatıdır.

-Ben yine kuvvet dengesinin olmadığı için şahsen o yol yerine kendi düşüncemi yayma, kendi düşünce sistemim adına varlığı her tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim. Zaman henüz uygun değil. Bütün dünyayı omuzlayıp taşıyabileceğimiz zamana dek tamam olacağınız ve koşulların uygun olacağı zamana dek beklemelisiniz. Bilhassa, haber alma hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır."

-Bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talip falan... Deli mi bu adamlar, öyle küçük şeyle uğraşacağım ben. Senin iktidar dediğin şey nedir ki? Ben 20 yaşımda onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağını planlamış insanım...

İSTESEK CİNLERİ ÜZERLERİNE SALARIZ

Gülen’in kitap ve konuşma içeriklerine de yer verilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

-'Örgüt lideri Gülen, Hz. Peygamber efendimizle uykuda ve uyanıkken görüştüğünü, emirler aldığını ve ödüllendirildiğini sıklıkla ifade eder.

Örgüt lideri Gülen, birçok rüyasında Allah ve Hz. Peygamber tarafından özel olarak seçilip ilahi sevgiye mazhar olduğundan bahsetmekte, Kuran-ı Kerim'deki bazı ayetlerin bizzat kendisinden ve örgütünden söz ettiğini ileri sürmektedir.

'İstesek biz de cinlerle meşgul olabilir ve onları bazılarının üzerine salar, hatta akıllarıyla da oynayabiliriz' gibi ifadelerle kendisinin 'olağanüstü güçlere sahip seçilmiş kişi' olduğunu vurgulamaktadır."

(internethaber)