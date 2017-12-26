Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111822
ALTIN
156.965
DOLAR
3.8097
STERLİN
5.0859
EURO
4.5206
Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı
Her sohbeti akıcı hale getirmenin...
26 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Aralık 2017 Yeni Alanya...
26 Aralık 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
26 Aralık Günlük Burç Yorumu
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...

Fetullah Gülen'in yalanları! Peygamber gelip üstümü örtüyor

Sabiha Gökçen havaalanının ele geçirilmesi davasında Fethullah Gülen'in yalanlarıyla ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı

Fetullah Gülen'in yalanları! Peygamber gelip üstümü örtüyor

Sabiha Gökçen havaalanının ele geçirilmesi davasında Fethullah Gülen'in yalanlarıyla ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı

26 Aralık 2017 Salı 17:21
Fetullah Gülen'in yalanları! Peygamber gelip üstümü örtüyor
banner404

GÜLEN FETÖ üyelerini 'peygamber' yalanıyla kandırmış. Geceleri Hz. Peygamber gelip üstlerini örtüyormuş. Bakın daha neler var.
15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanının ele geçirilmesi girişimine ilişkin açılan davanın gerekçeli kararında terör örgütüne ilişkin çarpıcı detaylar var. Bütün sistemi ele geçirene kadar örgüt militanlarının farkedilmemesini isteyen Fethullah Gülen, peygamberimizle ilgili de bir çok yalan uydurmuş.
FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in üst düzey örgüt üyelerine/yöneticilerine hitaben yaptığı gizli bir toplantıdaki konuşmalara yer verilen gerekçeli kararda, terör örgütü lideri Gülen’in şu talimatlarına yer verildi:
-"Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın. Bütün güç merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin ana damarlarında ilerleyin. Türkiye’deki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır.
-Adliye, mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın teminatıdır.
-Ben yine kuvvet dengesinin olmadığı için şahsen o yol yerine kendi düşüncemi yayma, kendi düşünce sistemim adına varlığı her tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim. Zaman henüz uygun değil. Bütün dünyayı omuzlayıp taşıyabileceğimiz zamana dek tamam olacağınız ve koşulların uygun olacağı zamana dek beklemelisiniz. Bilhassa, haber alma hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır."
-Bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talip falan... Deli mi bu adamlar, öyle küçük şeyle uğraşacağım ben. Senin iktidar dediğin şey nedir ki? Ben 20 yaşımda onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağını planlamış insanım...
İSTESEK CİNLERİ ÜZERLERİNE SALARIZ
Gülen’in kitap ve konuşma içeriklerine de yer verilen kararda, şu tespitlere yer verildi:
-'Örgüt lideri Gülen, Hz. Peygamber efendimizle uykuda ve uyanıkken görüştüğünü, emirler aldığını ve ödüllendirildiğini sıklıkla ifade eder.
Örgüt lideri Gülen, birçok rüyasında Allah ve Hz. Peygamber tarafından özel olarak seçilip ilahi sevgiye mazhar olduğundan bahsetmekte, Kuran-ı Kerim'deki bazı ayetlerin bizzat kendisinden ve örgütünden söz ettiğini ileri sürmektedir.
'İstesek biz de cinlerle meşgul olabilir ve onları bazılarının üzerine salar, hatta akıllarıyla da oynayabiliriz' gibi ifadelerle kendisinin 'olağanüstü güçlere sahip seçilmiş kişi' olduğunu vurgulamaktadır."
(internethaber)

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Fethullah GülenFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
144 yolcunun hayatını tehlikeye atan THY pilotunun kaderi belli oldu
144 yolcunun hayatını tehlikeye atan THY pilotunun kaderi belli oldu
Kırsaldaki vatandaşlar spor aletlerine kavuştu
Kırsaldaki vatandaşlar spor aletlerine kavuştu
Küçük Emir'i hayatta tutma mücadelesi! Ölüme karşı zamanla yarıştılar
Küçük Emir'i hayatta tutma mücadelesi! Ölüme karşı zamanla yarıştılar

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim