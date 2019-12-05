FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
GÜNCEL 05.12.2019, 19:56
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Elazığ ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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