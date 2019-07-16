‘FETÖ’cü siyasetçilere neden kimse dokunmuyor?’

DARBECİLERİN içinde pek çok meslekten insan olduğunu söyleyen Zavlak, “Darbecilerin arasında asker, doktor, öğretmen, işadamı, sanatçı, edebiyatçı, imam, hademe, hakim, savcı, yani her kesimden insan vardı ama hiç politikacı yoktu! Darbeye bulaşan işadamları, avukatlar, hakimler, askerler ve hatta askeri lise öğrencileri bile az çok bir bedel ödedi ama politikacılara kimse dokunmadı. Yerseniz dünyanın en temiz, en dürüst politikacıları bizde. Geçmişte Gülen Cemaati'nin imkanlarından en çok fayda sağlayanlar bugün en çok bağıranlar oldu. Vatandaş 15 Temmuz’da devleti sokaklardan topladı. Çoğunluk için 15 Temmuz hala bir bayram değil, çünkü henüz adalet yerini bulmuş değil. Siyasetin içinde en tepeden başlayarak en aşağıya kadar tüm FETÖ destekçileri 15 Temmuz gecesi yetim kalan 378 çocuğun hesabını verdiğinde ben de sokağa iner bayram kutlarım. Aksi takdirde 15 Temmuz sadece siyasetin kendini aklama çabası olarak kalacaktır” dedi.