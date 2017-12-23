FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün arkadaşı olduğu iddia edilen Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, FETÖ soruşturması kapsamında geçen yıl Ağustos ayında gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILMIŞTI

ÖZGÜR Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, Düzce'de yol kenarında bekleyen Hüdaverdi Adam'a çarptı. Hastaneye kaldırılan Adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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