FETÖ sanığı eski öğretmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı, mesleklerinden ihraç iki eski öğretmen, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken, askeri yasak bölgede yakalandı
GÜNCEL 08.10.2019, 18:17
ALINAN bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri, Bosnaköy köyü 1. Derece Askeri Yasak Bölgesi'ndeki devriyede, iki kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalananların, FETÖ üyeliği suçlamasıyla istinafta dosyaları bulunan, mesleklerinden ihraç edilen eski öğretmenler H.N.T. ve S.Ş. olduğu belirlendi. H.N.T. ve S.Ş, gözaltına alındı.
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