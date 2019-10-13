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FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

Adıyaman'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si, tutuklandı

GÜNCEL 13.10.2019, 11:30
FETÖ operasyonuna 2 tutuklama
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ADIYAMAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.

#FETÖ operasyonu #tutuklama
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