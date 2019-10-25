'FETÖ'nün 'Meksika imamı' olarak bilinen Osman Karaca tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) 14 Ekim'de yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanan 'FETÖ'nün 'Meksika imamı' olarak bilinen Osman Karaca, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan tutuklandı
GÜNCEL 25.10.2019, 17:51
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün Meksika imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim'de yakalanmıştı. 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilen Karaca, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Karaca, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Osman Karaca , "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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