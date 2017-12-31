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FETÖ'nün izdivaç yöntemi: Mini etek giyin, içki için

Örgüt içinde izdivaç iklimi yaratmak için dernek kuran FETÖ'nün ablalar vasıtasıyla bekâr kadınları mini etek giymeye ve içki içmeye yönlendirip kamuflaj yaptığı ortaya çıktı

FETÖ'nün izdivaç yöntemi: Mini etek giyin, içki için

Örgüt içinde izdivaç iklimi yaratmak için dernek kuran FETÖ'nün ablalar vasıtasıyla bekâr kadınları mini etek giymeye ve içki içmeye yönlendirip kamuflaj yaptığı ortaya çıktı

31 Aralık 2017 Pazar 10:58
FETÖ'nün izdivaç yöntemi: Mini etek giyin, içki için
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TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin "izdivaç yapılanması"na yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan izdivaç adayı örgüt üyesi genç bir kızın ifadelerinden ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

ABLALAR ÖN PLANDA

Örgüt içi evlilikler için dernek kurduğu ortaya çıkan FETÖ'nün, ablalar vasıtasıyla mini etek giymek ve içki içmek gibi kamuflaj yöntemlerini örgüt üyesi genç kızlara nasıl kabul ettirdiğinden, örgüt içinde bulunan PKK'lılara nasıl burs toplandığına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

65 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, örgütün izdivaç yapısı içerisinde yer alan, aralarında "izdivaç ablası ve abi"lerinin de bulunduğu 65 şüpheli geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı.

GENÇ KIZ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınan Ö.T. isimli izdivaç adayı genç bir kızın verdiği ifadeler, izdivaç yapılandırmasının nasıl çalıştığını ortaya koydu. FETÖ'yle üniversitede tanıştığını ve son iki yıl içerisindeki gelişmelerin ardından örgütten uzaklaştığını ifadesinde anlatan Ö.T., 2015 yılında son sınıfta okurken örgüt içerisinde yaşadığı izdivaç ve diğer konularla ilgili gelişmeleri anlattı.

BEYİN YIKAMA ÇALIŞMALARI

Ö.T., "Evde kalmış olduğumuz dönem içerisinde özellikle son sınıfta iken izdivaç konuları gündeme geliyordu. Kalmış olduğumuz ev ablaları bizi izdivaçtan sorumlu ablaların geleceği yerlere göre yönlendirmeler yapıyordu. Bu bazen izdivaç ablasının eve gelmesiyle ya da bu tür faaliyet gösteren Kadıköy'deki İklim Gençlik ve Kültür Derneği'ne geleceği ve görüşmelerin burada olacağı yönünde oluyordu. İzdivaç adayı olan kızlar, bu dernekte görüşmelere gidiyordu. Z.K isimli bir arkadaşım evleneceği zaman nişanlı olduğu kişiyle evde tanışmıştı. Bunu da bana söylemişti. Evleneceği kişinin ismini, mesleğini, hatta hiçbir özel bilgisini evleneceği güne kadar bilmediğini söylemişti. Bunun tedbir için yapıldığını düşünüyorum" diyerek FETÖ'nün izdivaçlar için dernek kurduğu gerçeğini ortaya koydu.

"BAŞINI AÇ"

Kendisiyle ilgili özel bilgilerin izdivaç ablalarından birisinin telefonunda çıkmasını "Bahse konu mesaj içeriğindeki şahsıma ait bilgilerin ev ablaları tarafından verildiğini düşünüyorum" şeklinde cevaplayan Ö.T., "Genelde kızlar toplanır ve dini duygularla bazı fedakârlıklar yapmamız gerektiğini ve bunu bazen bir başka kişi için de yapabileceğimiz bize hadislerle anlatılırdı. Bu kapsamda başımızı açabileceğimiz, içki içebileceğimiz, mini etek giyebileceğimiz söylenirdi. Bu konunun evleneceğimiz kişinin konumuna bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evlenilecek kişi bir asker ise eş adayının ona göre seçilmesi gerekiyordu. Başka bir memursa ona göre seçilmesi gerekiyordu" dedi.

(Kaynak: Milliyet)

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