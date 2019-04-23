FETÖ ile irtibatlı 240 bini aşkın kişi hakkında açıklama

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) incelemelerde bulundu, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Eskipazar İlçe Amirliği Hizmet Binası açılış törenine de katılan Uzunkaya, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatının çağa ayak uydurarak hedeflerine ilerlediğini, terörle ve uyuşturucuyla mücadeleden asayiş ve trafiğe kadar birçok alanda başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.



Türkiye'de hem asayiş olaylarının, suçların aydınlatılmasında hem de önlenmesinde önceki yıllara göre daha çok iyileşmelerin yaşandığına dikkati çeken Uzunkaya, 2019 yılında tüm Türkiye'de hedeflerinin öncelikle suçların işlenmesini önlemek olduğunun altını çizdi.



Terör örgütü PKK ile 35 yıldır devam eden bir mücadele olduğunu, bu sorunun arkasında sadece bir örgütün değil bunu besleyen, büyüten devletlerin olduğunu ifade eden Uzunkaya, birkaç yıl öncesine kadar Türkiye sınırları içinde sayısı 8-10 binlerle ifade edilen PKK'lı terörist sayısının bugün 700'lü rakamlara indirildiğini vurguladı.



Uzunkaya, "Düne kadar pek çok konuda taşeron örgüt olarak eylemler yapan başta DHKP/C olmak üzere türevi, yandaşı, akrabası olan pek çok terör örgütü bugün ülkemizde barınacak alan bulamayıp başka ülkelere kaçma yollarını aramış ve kaçmıştır." dedi.



"240 bin kişiye FETÖ'den işlem yapıldı"



DEAŞ terör örgütüyle gerek ülke sınırları içinde gerekse dışında her zaman net ve kararlı bir mücadelenin yürütüldüğüne işaret eden Uzunkaya, FETÖ ile mücadeleyi de şöyle anlattı:



"Hain darbe girişimiyle ülkemizi bölmek, parçalamak ve son Türk devletini tarih sahnesinden silmek isteyen örgütün hain planları ters tepmiş, ülkeyi parçalamak isteyenler farkına varmadan ülkenin birleşmesine, bütünleşmesine, kenetlenmesine vesile olmuş ve neticede bu örgütle de emniyet teşkilatımız başta olmak üzere, yargısından silahlı birimlerine, devletin her kademesine kadar amansız bir mücadele içine girilmiş, 15 Temmuz 2016'dan günümüze kadar Türkiye'de bugün itibarıyla 240 bini aşkın FETÖ terör örgütüyle irtibatlı kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bugün itibarıyla bu örgütün cezaevlerinde 30 bin 427 tutuklu, hükümlü mensubu bulunmaktadır."



Zor bir coğrafyada bulunduklarını ve ülkede huzur bırakmamak için gece gündüz planlar, hesaplar yapan şer güçlerin çalıştığını söyleyen Uzunkaya, "Bizim tüm Türk milleti olarak, devlet olarak tüm kurumlarımızla uyanık olmamız, kenetlenmemiz, bütüncül bir yaklaşımla gücümüzü, irademizi, kararlılığımızı ve ülkeyi savunma noktasındaki duruşumuzu bir İstiklal mücadelesi ruhuyla hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.



PKK terör örgütünün sadece uyuşturucudan bir yılda 3 milyar dolar elde gelir ettiğinin ve bu geliri Türkiye'ye karşı top tüfek ve kan ve gözyaşına dönüştürmek için kullandığının unutulmaması gerektiğini dile getiren Uzunkaya, uyuşturucuyla mücadelenin de tıpkı terör örgütleriyle olduğu gibi kararlılıkla sürdürüldüğünü ve bu konu nedeniyle cezaevlerinde 57 bin kişinin yattığını açıkladı.



Uzunkaya, konuşmasının ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut ve diğer protokol üyeleriyle açılışı gerçekleştirdi, binayı gezdi.



Polis memurlarıyla sohbet eden Uzunkaya, vatandaşların işlerinin en geç bir saat içinde bitirilmesi gerektiğini belirterek, bu çerçevede, 1269 polis merkezinde kadın polis memurlarının da görev alacağı Güven Masası oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

