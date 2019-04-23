FETÖ ile irtibatlı 240 bini aşkın kişi hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) iltisaklı 240 bini aşkın kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirterek, "Bu örgütün cezaevlerinde 30 bin 427 tutuklu, hükümlü mensubu bulunmaktadır." dedi

FETÖ ile irtibatlı 240 bini aşkın kişi hakkında açıklama
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EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve  Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) incelemelerde bulundu, Karabük Valisi  Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.
Eskipazar İlçe Amirliği Hizmet Binası açılış törenine de katılan  Uzunkaya, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatının çağa ayak uydurarak  hedeflerine ilerlediğini, terörle ve uyuşturucuyla mücadeleden asayiş ve trafiğe  kadar birçok alanda başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.
 
Türkiye'de hem asayiş olaylarının, suçların aydınlatılmasında hem de  önlenmesinde önceki yıllara göre daha çok iyileşmelerin yaşandığına dikkati çeken  Uzunkaya, 2019 yılında tüm Türkiye'de hedeflerinin öncelikle suçların işlenmesini  önlemek olduğunun altını çizdi.
 
Terör örgütü PKK ile 35 yıldır devam eden bir mücadele olduğunu, bu  sorunun arkasında sadece bir örgütün değil bunu besleyen, büyüten devletlerin  olduğunu ifade eden Uzunkaya, birkaç yıl öncesine kadar Türkiye sınırları içinde  sayısı 8-10 binlerle ifade edilen PKK'lı terörist sayısının bugün 700'lü  rakamlara indirildiğini vurguladı.
 
Uzunkaya, "Düne kadar pek çok konuda taşeron örgüt olarak eylemler  yapan başta DHKP/C olmak üzere türevi, yandaşı, akrabası olan pek çok terör  örgütü bugün ülkemizde barınacak alan bulamayıp başka ülkelere kaçma yollarını  aramış ve kaçmıştır." dedi.
 
"240 bin kişiye FETÖ'den işlem yapıldı"
 
DEAŞ terör örgütüyle gerek ülke sınırları içinde gerekse dışında her  zaman net ve kararlı bir mücadelenin yürütüldüğüne işaret eden Uzunkaya, FETÖ ile  mücadeleyi de şöyle anlattı:
 
"Hain darbe girişimiyle ülkemizi bölmek, parçalamak ve son Türk  devletini tarih sahnesinden silmek isteyen örgütün hain planları ters tepmiş,  ülkeyi parçalamak isteyenler farkına varmadan ülkenin birleşmesine,  bütünleşmesine, kenetlenmesine vesile olmuş ve neticede bu örgütle de emniyet  teşkilatımız başta olmak üzere, yargısından silahlı birimlerine, devletin her  kademesine kadar amansız bir mücadele içine girilmiş, 15 Temmuz 2016'dan günümüze  kadar Türkiye'de bugün itibarıyla 240 bini aşkın FETÖ terör örgütüyle irtibatlı  kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bugün itibarıyla bu örgütün cezaevlerinde  30 bin 427 tutuklu, hükümlü mensubu bulunmaktadır."
 
Zor bir coğrafyada bulunduklarını ve ülkede huzur bırakmamak için gece  gündüz planlar, hesaplar yapan şer güçlerin çalıştığını söyleyen Uzunkaya, "Bizim  tüm Türk milleti olarak, devlet olarak tüm kurumlarımızla uyanık olmamız,  kenetlenmemiz, bütüncül bir yaklaşımla gücümüzü, irademizi, kararlılığımızı ve  ülkeyi savunma noktasındaki duruşumuzu bir İstiklal mücadelesi ruhuyla hayata  geçirmemiz gerekiyor." dedi.
 
PKK terör örgütünün sadece uyuşturucudan bir yılda 3 milyar dolar elde  gelir ettiğinin ve bu geliri Türkiye'ye karşı top tüfek ve kan ve gözyaşına  dönüştürmek için kullandığının unutulmaması gerektiğini dile getiren Uzunkaya,  uyuşturucuyla mücadelenin de tıpkı terör örgütleriyle olduğu gibi kararlılıkla  sürdürüldüğünü ve bu konu nedeniyle cezaevlerinde 57 bin kişinin yattığını  açıkladı.
 
Uzunkaya, konuşmasının ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu  Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, Karabük Emniyet  Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, POMEM  Müdürü Mahmut Karabulut  ve diğer protokol üyeleriyle açılışı gerçekleştirdi,  binayı gezdi.
 
Polis memurlarıyla sohbet eden Uzunkaya, vatandaşların işlerinin en  geç bir saat içinde bitirilmesi gerektiğini belirterek, bu çerçevede, 1269 polis  merkezinde kadın polis memurlarının da görev alacağı Güven Masası  oluşturacaklarını sözlerine ekledi.
 

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