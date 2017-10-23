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FETÖ iddiaları ultrAslan'ı çileden çıkardı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, derbide yapılan koreografiyle ilgili FETÖ yakınlaştırmasına sert çıktı: Algı operasyonu yapanları mahkemeye vereceğiz

FETÖ iddiaları ultrAslan'ı çileden çıkardı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, derbide yapılan koreografiyle ilgili FETÖ yakınlaştırmasına sert çıktı: Algı operasyonu yapanları mahkemeye vereceğiz

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:53
FETÖ iddiaları ultrAslan'ı çileden çıkardı
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GALATASARAY'IN taraftar grubu ultrAslan, Fenerbahçe derbisinde yaptıkları Rocky Balboa koreografisinin bazı kesimler tarafından tepki çekmesi üzerine açıklama yayınladı.

Koreografide yer alan "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk" sözünün takımlarının son 2 yılında yaşadığı duruma işaret ettiğini belirten taraftar grubu, kendilerini algı yapmakla suçlayan ve bununla itham edenleri mahkemeye vereceklerini açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
FetöUltraslan
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