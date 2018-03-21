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FETÖ davasında polislere ceza yağdı

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 46sı polis 47 kişinin yargılandığı davada 1 kişi sağlık problemleri nedeniyle tahliye edilirken 46 kişi 'Darbeye teşebbüs' suçundan 8 ile 9 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ davasında polislere ceza yağdı

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 46sı polis 47 kişinin yargılandığı davada 1 kişi sağlık problemleri nedeniyle tahliye edilirken 46 kişi 'Darbeye teşebbüs' suçundan 8 ile 9 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı

21 Mart 2018 Çarşamba 20:26
FETÖ davasında polislere ceza yağdı
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SAMSUN'DA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 45i tutuklu, 1i öğretmen 46sı polis 47 kişinin yargılanmasına bugün devam edildi. Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması sanık sayısı fazla olmasından dolayı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Savunmalarında sağlık sorunları ve suçsuz olduklarını dile getiren sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti Ali Demir'i tahliye ederken, Ercan Demir, İsa Güngör ve ihraç edilen öğretmen Murat Yılmaz'a 9 yıl 4 ay, 2'si tutuksuz yargılanan 43 sanığa ise 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
 

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ DavasıCezaFETÖ/PDY Soruşturması
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