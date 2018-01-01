Fetih gecesine yoğun ilgi

Haber: Alper KUTAY

KESTEL Belediye Düğün Salonu'ndaki programa Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve çok sayıda vatandaş katıldı. AGD Başkanı Sıddık Uyar, katılım sağlayan Alanya halkına teşekkür etti. Uyar, “Fetih; insanın, toplumun ve doğanın sevgiyle, merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih; insan olmanın, halife kılmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir” diyerek Feth’in manasına dikkat çekti. Feth’in sadece “Hakk’ın Hakimiyeti için çıkılan bir seferin sonucu olmadığı, aksine o sefere çıkabilme dirayeti” olduğuna değinen Sıddık Uyar “Fetih işgal değildir. Fetih bir ırkın diğer ırkı tarumar etmesi ya da insanların inanç ve düşüncelerini zorla değiştirmek değildir. Enerji kaynaklarını, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmek için savaşanlar, insanları imha etmek için savaşanlar bunu anlayamaz” dedi. Yeryüzünün ilk binası Kabe’nin bulunduğu şehir olan Mekke’nin İslam ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedildiğini vurgulayan AGD Şube Başkanı Sıddık Uyar; “Biz bu programları düzenlerken Feth’in, hicri ya da miladi yıldönümünü ve ya Feth’in kronolojisini konuşmadan ziyade, Fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Ayrıca İstanbul’un fethini Diyarbakır’a, Diyarbakır’ın fethini Kudüs’e, Kudüs’ün fethini Mekke’ye ve Mekke’nin fethini de vahyin insanlığa olan çağrısına bağlamayan her anlayışın eksik olduğunu düşünüyoruz. Fetih, bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimağlarının İslam’a açılması, küfrün karanlığının Kelam-ı Kadim’in berraklığıyla silinmesi, sonradan olma ilahlara reddiyedir. Fetih, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp’eden zulüm düzeninin adil bir düzene geçen yolun açılmasıdır. Biz AGD mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakların bize yurt yapan anlayışın Fetih Ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımızı kültür emperyalizminin yanında değil, Fetih Ruhunun yanında durmaya davet ediyoruz" diye konuştu.