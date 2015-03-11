Fethiye düğmeye bastı! Alanya’da kıpırtı yok

- Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Alanya’da Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) turizmciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluşan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Alanya’ya ne zaman bir hizmet getirsek peşi sıra ‘Ne zaman İl olacağız?’ sorusu gündeme getiriliyor. İl konusunu açanlar sizin hayallerinizle oynuyor. Biz AKP Hükümeti olarak bugüne dek hiçbir ilçeye ‘Sizi İl yapacağız’ diye söz vermedik ama bir gün ilçelerin İl olma konusu gündeme gelirse ilk sırada Alanya var” sözleri, tıpkı Alanya gibi yıllardır İl olmayı hayal eden ve 82 numaralı plakayı isteyen Muğla’nın turistik şehri Fethiye’de heyecan yarattı.

TÜM BELDELERDE İMZA TOPLANIYOR

Fethiye’nin İl olması amacıyla 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle 60 bin imza toplandı. Fethiye Belediyesi'nin önderliğinde 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle başlatılan 'Fethiye İl Olsun' kampanyası yoğun destek üzerine uzatıldı. Kampanyanın bundan böyle Fethiye'nin yanı sıra, Ortaca, Dalaman, Seydikemer, Çavdır, Kaş, Kalkan ve civar mahallelerde de sürdürüleceği açıklandı. Fethiye'nin İl olması için başlatılan kampanyaya vatandaşlar ve esnaf da destek veriyor. Vatandaşlar araçlarının arkasına '82 F 2015' yazılı etiket, işyeri sahipleri de dükkanlarının camına 'Fethiye İl Olsun' çıkartmaları yapıştırıyor. Kampanyaya Fethiye'de yaşamını sürdüren bir grup yabancı da imzalarıyla destek verdi. 1999 yılından bu yana Fethiye'de yaşadığını söyleyen İngiliz George Rimmer, 16 yıldan bu yana Fethiye'nin büyük değişim ve gelişim gösterdiğini anlattı.

‘FETHİYE’NİN İL OLMASI ÇOK YAKIN’

Fethiye'nin İl olmasına büyük destek verdiğini belirten Rimmer, İl olmasıyla birlikte Fethiye'ye çok büyük yatırım gelebileceğini kaydetti. Kampanyada gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Fethiye Kent Konseyi Başkanı Mustafa Şıkman, sadece Fethiye'den değil, çevre ilçeler ve köylerden umulanın çok üstünde talep ve destek aldıklarını vurguladı. Taleplerden dolayı imza kampanyasını sürdürme kararı aldıklarını belirten Şıkman, “Kısa süre sonra Ortaca, Dalaman, Seydikemer, Çavdır, Kaş, Kalkan'da stantlar kuracağız. Çünkü bu bölgenin halkı Fethiye'nin İl olmasını inanın çok daha fazla istiyor. Hatta Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, Fethiye'ye çok uzak bir ilçe olmasına rağmen Fethiye'nin İl olması için kampanyaya imza atarak destek verdi. Birçok ilçeden gelen bu büyük destekler gösteriyor ki Fethiye'nin İl olması artık çok yakın” dedi.

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