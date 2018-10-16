Festivalde Antalya'yı temsil etti

ANKARA'DA, Galerim Sanat Galerisi işletmecisi sanatçı Meral Öztürk'ün küratörlüğünde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Armada Sanat Festivali'ne, Türkiye'nin birçok şehrinden resim, seramik, heykel, geleneksel el sanatları sanatçıları katıldı. Festival süresince resim çalıştayları, hobi atölyeleri oluşturuldu, sergiler açıldı.

Program kapsamında çocuklar için üç boyutlu resim, desen çalışmaları, 'Farida' konulu dans gösterimi, piyano ve akordeon dinletileri yapıldı. Renkli bir kostüm giyerek otistik çocuklar için resim şov yapan Şule Ağayar, "Böylesi renkli bir festival, dünyaya açılan pencere olarak bilinen turistik şehrimiz Antalya için de özlenen bir sanat etkinliği oldu" dedi.