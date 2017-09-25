Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102562
ALTIN
148.214
DOLAR
3.5387
STERLİN
4.7492
EURO
4.1745
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Fenomen diziye 1 milyar dolarlık dava!

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Escobar ailesi Netflix'e 1 milyar dolarlık dava açtı. Aile, gerekçe olarak Pablo Escobar isminin ve ailelerine dair birçok detayın izin alınmadan 'Narcos' dizisinde kullanmasını gösterdi. İzinsiz kullanılan ayrıntılar Netflix'e pahalıya mâl olabilir

Fenomen diziye 1 milyar dolarlık dava!

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Escobar ailesi Netflix'e 1 milyar dolarlık dava açtı. Aile, gerekçe olarak Pablo Escobar isminin ve ailelerine dair birçok detayın izin alınmadan 'Narcos' dizisinde kullanmasını gösterdi. İzinsiz kullanılan ayrıntılar Netflix'e pahalıya mâl olabilir

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:05
Fenomen diziye 1 milyar dolarlık dava!
banner404

PABLO Escobar'ın kardeşi Roberto de Jesus Escobar Gaviria, Netflix'e Escobar’ın hayatının anlatıldığı Narcos dizisi nedeniyle, 1 milyar dolar değerinde tazminat davası açtı. Gaviria, patronu olduğu Escobar Inc. ile birlikte geçen sene hukuki işlem başlatmıştı.

escobar-ic

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR!

Hollywood Reporter'a bir röportaj veren Gaviria, Netflix'in kendi isimlerini, Kolombiya'yı ve kendileriyle alakalı herhangi bir şeyi kullanarak televizyon programı yapmasını ‘tehlikeli’ olarak nitelendirdi. Netflix yetkililerinin korktuğunu ve Escobar'ın ailesine onları tehdit eden uzun bir mektup gönderdiklerini dile getiren Gaviria, talep ettikleri 1 milyar doları alabilmek için görüşmeleri sürdürdüklerini vurguladı.

“Silikon Vadisi'ndeki insanlara kafa tutmaya çalışmıyorum. Onların güzel telefonları ve ürünleri var. Ama hiçbiri Medellin veya Kolombiya'daki kaostan canlı çıkmış değiller. Ben bunu başardım” diyen Gaviria, Netflix'ten bekledikleri ödemeyi alamamaları durumunda kanalın ‘küçük programını’ kapatacaklarını iddia etti.

İlk iki sezonunda Pablo Escobar'ın DEA ajanlarıyla olan kovalamacasını ve Kolombiya'da yaşadıklarını konu eden dizinin üçüncü sezonunda Cali Karteli konu ediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PABLOESCOBARNARCOSDiziDavaTazminat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV fenomeni Levent Oran yoğun bakımda
TV fenomeni Levent Oran yoğun bakımda
Yiğit Bulut’la fena dalga geçtiler
Yiğit Bulut’la fena dalga geçtiler
Kavgaya devam etseydi ölmeyecekti!
Kavgaya devam etseydi ölmeyecekti!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim