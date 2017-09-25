Fenomen diziye 1 milyar dolarlık dava!

PABLO Escobar'ın kardeşi Roberto de Jesus Escobar Gaviria, Netflix'e Escobar’ın hayatının anlatıldığı Narcos dizisi nedeniyle, 1 milyar dolar değerinde tazminat davası açtı. Gaviria, patronu olduğu Escobar Inc. ile birlikte geçen sene hukuki işlem başlatmıştı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR!

Hollywood Reporter'a bir röportaj veren Gaviria, Netflix'in kendi isimlerini, Kolombiya'yı ve kendileriyle alakalı herhangi bir şeyi kullanarak televizyon programı yapmasını ‘tehlikeli’ olarak nitelendirdi. Netflix yetkililerinin korktuğunu ve Escobar'ın ailesine onları tehdit eden uzun bir mektup gönderdiklerini dile getiren Gaviria, talep ettikleri 1 milyar doları alabilmek için görüşmeleri sürdürdüklerini vurguladı.

“Silikon Vadisi'ndeki insanlara kafa tutmaya çalışmıyorum. Onların güzel telefonları ve ürünleri var. Ama hiçbiri Medellin veya Kolombiya'daki kaostan canlı çıkmış değiller. Ben bunu başardım” diyen Gaviria, Netflix'ten bekledikleri ödemeyi alamamaları durumunda kanalın ‘küçük programını’ kapatacaklarını iddia etti.

İlk iki sezonunda Pablo Escobar'ın DEA ajanlarıyla olan kovalamacasını ve Kolombiya'da yaşadıklarını konu eden dizinin üçüncü sezonunda Cali Karteli konu ediliyor.