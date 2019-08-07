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Fenerbahçe'de ‘Şebnem’ seferberliği

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Şebnem Köseoğlu geçtiğimiz yıl Eylül ayında yakalandığı Lösemi'ye karşı savaşını sürdürürken, Alanyalılara kök hücre bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunmuştu

GÜNCEL 06.08.2019, 22:47 07.08.2019, 00:21 Enes Subaşı
Fenerbahçe'de ‘Şebnem’ seferberliği
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ŞEBNEM'İN çağrısı tüm ülkede yankı bulurken, çocukluğundan beri aşık olduğu takımın futbolcuları da kendisine destek verdi. Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, kaleciler Harun Tekin, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan ve İdari Menajer Volkan Ballı gönderdikleri videolarla destek verdiler. Kızılay’a kök hücre bağışı için çağrı yapan Fenerbahçeli futbolcular ve İdari Menajer Ballı, ‘Maskeli Şebnem ve tüm Şebnemler için haydi Kızılay’a' diyerek vatandaşlara seslendiler.

#Fenerbahçe #şebnem #seferberlik
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