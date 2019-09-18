Fenerbahçe 'kural hatası var' diyor ama...

CEMALİ AYGIR

FENERBAHÇE, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönerken, kural hatası tartışmaları maça damga vurdu. Fenerbahçe yönetimi yayıncı kuruluşun ekrana getirmediği görüntüler ile başvuru yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Alanyaspor maçında yenilen ilk goldeki taç pozisyonu için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Yayıncı kuruluşun ekrana yansımayan görüntülerini toplayan Fenerbahçe, 48 saat içinde itiraz etme hakkını kullanmayı düşünüyor. Konu hakkında toplanan Fenerbahçe yönetimi, çok güçlü bir savunma hazırlamak için çaba gösteriyor. İtiraz başvurusu yapmaya çok sıcak bakan Fenerbahçe, yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği pilot kameraları üzerinden bir savunma hazırlıyor. Fenerbahçe, savunmasına Avrupa liglerinden emsal görüntüleri de eklemeyi planlıyor.

'KURAL HATASI YOK'

Fenerbahçe kural hatası var dese de, eski hakemler ve usta yorumcular aynı görüşte değil. Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Yusuf Namoğlu, eski hakemler Erman Toroğlu ve Deniz Çoban, Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta kural hatası olmadığını söylediler.

İŞTE USTA YORUMCULARIN AÇIKLAMALARI...

Erman Toroğlu:

Görüntüler verilmediği için bu işler hep havada konuşuluyor. Görüntü olsa çok daha net konuşulur. Bu görüntülerin verilmemesine bir türlü anlam veremiyorum. O kadar çok taç atışı oluyor ki bu olsa olsa hakem hatası olur. Taç yerinden kullanılmadığı zaman rakip takımın kullanması lazım ama Türkiye'de atılan 100 tacın hepsinde hem atışı şeklinde hem de atılış yerinde hata var. Birinci goldeki pozisyonda ise Altay topu arkadaşına veriyor. Jailson topu eveleyip geveliyor ve o sırada panikleyip topu kaptırıyor ve o sırada ceza sahasını terk etmekte olan bir oyuncuya gelerek golü atıyor. Bu olayın uzaktan yakından kural hatasıyla alakası yok. Bunları kim çıkarıyorsa şartlı olarak çıkarıyor.

Eski Süper Lig hakemi Deniz Çoban:

Alanyaspor'un Cisse ile bulduğu golde kural hatası var gibi eleştiriler var. Ben bu eleştirilerin hiç birine katılmıyorum. Cisse'nin attığı gol, temiz bir gol. Sebebine gelince, evet bu sezon başında oyun kuralları ile ilgili bir değişiklik oldu. Ceza sahasının içinde kullanılan aut atışları veya diğer serbest vuruşlarda topun ceza sahasının dışına çıkmasını beklemeden oyuna girebiliyor. Bu sırada da rakip oyuncuların top oyuna girene kadar ceza sahasının dışında olması gerekiyor. Ceza sahasının içinden çıkmamış oyuncular, rakibe, topa müdahale edemiyor, top için mücadeleye giremiyor doğru. Fakat buradaki fotoğraf bu değişen kuraldan çok farklı. Neden, Fenerbahçe'nin kalecisi aut atışını kendi iradesiyle kullanıyor, top oyuna giriyor. Karşısında Fenerbahçeli savunma oyuncusu, yanılmıyorsam Jailson topu alıyor. Bu sırada Jailson'a yapılan ceza sahası içinde kalmış bir oyuncu tarafından bir baskı ya da topu kazanma girişimi yok. Ceza sahası dışındaki Alanyasporlu oyuncu ceza sahası dışından gelerek top oyuna girdikten sonra Jailson'a bir baskı yapıyor. Bu sırada da vurulan top o oyuncuya çarpıyor ve ceza sahasından çıkmamış Cisse'ye geliyor ve o da golü atıyor. Eğer Fenerbahçeli savunma oyuncusuna baskı yapan Cisse olsaydı, topu kazanmak için uğraşan Cisse olsaydı ve o topu kazanıp gol atsaydı, evet değişen kurala göre aut atışının tekrarlanması gerekirdi. Fakat burada baskıyı yapan, topu kazanan, ceza sahası dışında olan oyuncu. Fenerbahçeli oyuncular, ceza sahasından çıkmak üzere olan oyuncuları beklemeyerek, başlayarak kendi inisiyatiflerini kullanıyorlar. Bundan dolayı da Cisse'nin cezalandırılması düşünülemez. Gol nizamidir.

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu:

Kural bir kale atışı yapılırken ceza sahası içinde rakip oyunculardan kimse bulunmaz diyor. 'Eğer bu rakip oyunculardan biri bulunuyorsa bu atışı yapan oyuncuya herhangi bir müdahale ya da baskı kurmaz ise hız kazandırma amacıyla hakem oyunu devam ettirir' diye ifade var. Eğer ceza sahasındaki oyuncu atışı yapan müdahale ederse o zaman atış tekrar edilir deniyor. Dün akşama gelince kaleci Altay aut atışı yapıp topu Jailson'a veriyor. Bu arada da Papis Cisse yavaş yavaş ceza sahası içinden dışına çıkıyor. Alanyalı diğer oyuncu da ceza sahasının dışında. Ceza sahasının dışındaki oyuncu Jailson'a baskı yapıyor. Jailson topa vuruyor, Alanyasporlu oyuncuya çarpıp henüz ceza sahasını terk etmemiş olan Papis Cisse'nin önüne düşüyor ve o da golü atıyor. Kural diyor ki ceza sahasının içinde oyuncu olmamalı. IFAB sonradan bunda değişiklik yapıyor. Oyunu hızlandırmak için oyuncunun çıkmayabileceğini ama pres yapamayacağını belirtiyor. Ancak bu pozisyonda presi yapan başka bir oyuncu olduğu için kurallarda bir hata yok. Kuralın doğru bir şekilde uygulandığını düşünüyorum.