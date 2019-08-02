Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Şebnem'e verdiği sözü tuttu
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, hayata tutunabilmek için ilik bekleyen ve kendisi de bir Fenerbahçe sevdalısı olan Alanyalı Şebnem’i İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
GÜNCEL 02.08.2019, 11:07 02.08.2019, 18:13 Melike Temir
DAHA önce Fenerbahçe Spor Kulüp Başkanı Ali Koç ile canlı bağlantı yapan Şebnem mutluluğunu “Neyse bakarsınız mucize bile olur kendiliğimden iyileşirim, bu görüşmeden sonra nakile gerek kalmaz” sözleriyle ifade etmişti. Ali Koç ilik bekleyen Fenerbahçeli Şebnem’i arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletmiş, hem de Şebnem’in bir hayalini gerçekleştirmişti. Görüşme esnasında Şebnem’e ziyaret sözü de veren Koç, sözünü tuttu ve bugün Şebnem’i İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Şebnem, Koç’un ziyaret fotoğrafını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: ”Size mutluluğun resmini göstermiştim lakinnnn bu sefer adeta tablosuyla karşınızdayım. Bunun bir üstü ilik bulunması. Onun da bugün yarın haberi gelir bence.”
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