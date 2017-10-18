Fena yakalandı: Reyondaki parfümü kasıklarına sıktı!

SOSYAL medyaya sızan bu güvenlik kamerası görüntülerinin nerede çekildiği bilinmiyor.
Görüntülerde, çiçek desenli elbisesiyle mağazaya giren bir kadın, parfüm reyonuna yöneliyor. Çevresini kolaçan edip etrafta kimsenin olmadığından emin olduğunda ise elbisesini kaldırıyor, parfümü kasıklarına ve iç çamaşırına sıkmaya başlıyor. Kimse tarafından görülmek istemeyen kadının çabası işe gerçek anlamda boşa gidiyor, sosyal medyaya sızan video, şimdiden binlerce kişi tarafından izlendi bile.
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