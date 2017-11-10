Fen bilgisi kitabından 5. element çıktı!

8. sınıf fen bilgisi kitabının 'madde yapısı' bölümünde (sayfa 58), "Doğada dört çeşit madde olduğu düşünülerek maddeler, ateş, su, toprak ve tahta olarak sınıflandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Cem Yılmaz, GORA filminde, doğada bulunan dört elementi ateş, su, toprak ve tahta olarak sıralıyordu. Filmde tahtaya itiraz geliyor ve 'Hava olmasın?' diye düzeltiliyordu. Filmdeki bu espri, 'bilgi' olarak fen bilgisi kitabında aynen yer aldı.
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