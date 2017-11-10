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Fen bilgisi kitabından 5. element çıktı!

Komedyen Cem Yılmaz'ın GORA filminde elementleri sayarken yaptığı, 'ateş, su, toprak ve tahta' esprisi, 8. sınıf fen bilgisi dersi kitabında yer aldı

Fen bilgisi kitabından 5. element çıktı!

Komedyen Cem Yılmaz'ın GORA filminde elementleri sayarken yaptığı, 'ateş, su, toprak ve tahta' esprisi, 8. sınıf fen bilgisi dersi kitabında yer aldı

10 Kasım 2017 Cuma 17:09
Fen bilgisi kitabından 5. element çıktı!
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8. sınıf fen bilgisi kitabının 'madde yapısı' bölümünde (sayfa 58), "Doğada dört çeşit madde olduğu düşünülerek maddeler, ateş, su, toprak ve tahta olarak sınıflandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Cem Yılmaz, GORA filminde, doğada bulunan dört elementi ateş, su, toprak ve tahta olarak sıralıyordu. Filmde tahtaya itiraz geliyor ve 'Hava olmasın?' diye düzeltiliyordu. Filmdeki bu espri, 'bilgi' olarak fen bilgisi kitabında aynen yer aldı.

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Fen Bilgisi5. Element
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