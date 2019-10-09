FEMEN Türkiye'nin Twitter hesabı kapatıldı

FEMEN lideri Inna Shevchenko'nun kendi Twitter hesabından Türkçe olarak yaptığı açıklamada hesabın Paris’te hafta sonu kadın cinayetlerine karşı Emine Bulut ve birçok kadın anısına düzenlenen eylemden sonra kapatıldığı belirtildi.

#FEMENTurkeyHesabıGeriGelsin etiketiyle seslerini duyurmaya çalışan FEMEN savunucularına tüm dünyadan sosyal medya desteği geliyor.

Bu hafta sonu Paris'te yapılan eylemde katılımcılar vücutlarına kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un videoya kaydedilen "Ölmek istemiyorum" (Je ne voulais pas mourir) sözünü yazmışlardı.