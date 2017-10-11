Feci şekilde yere çakıldı! Evde unuttuğu anahtar, hayatına mal oldu

İSTANBUL'UN Üsküdar ilçesinde ev anahtarını içeride unutan ve ocakta yemeği olduğu için panikleyen kadın, bir üst kattan kendi evinin balkonuna inerken beton zemine çakılarak can verdi.
BALKONDAN SARKARAK EVE GİRMEYE ÇALIŞTI
Olay, Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde önceki sabah yaşandı. Dışarıdan bir şey almak için acilen evden çıkan 33 yaşındaki Hanım Cucu, evin anahtarını kapının iç kısmında unuttu. Ocakta yemeği olduğu için panikleyen Cucu, üç katlı binanın orta katındaki dairesine üst katta oturan kayınvalidesinin balkonundan sarkarak girmeye karar verdi.
KAFA ÜSTÜ YERE ÇAKILDI
Balkon demirlerine tutunarak aşağı sarkan Hanım Cucu, bastığı doğalgaz borusunun yerinden çıkması üzerine dengesini kaybederek kafa üstü yere çakıldı.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Beyin kanaması geçiren Cucu, kaldırıldığı hastanede hayatını keybetti. Bir çocuk annesi Hanım Cucu, dün yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
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