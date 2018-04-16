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Feci kazada herkes 6 yaralıyla uğraşırken köpek polisin kolunu kaptı

Başakşehir'de hafriyat kamyonu otobüse çarpınca biri bebek 6 kişi yaralandı. Olay yerinde ilginç bir kaza daha yaşandı, polis uzaklaştırmak istediği köpek tarafından ısırıldı

Feci kazada herkes 6 yaralıyla uğraşırken köpek polisin kolunu kaptı

Başakşehir'de hafriyat kamyonu otobüse çarpınca biri bebek 6 kişi yaralandı. Olay yerinde ilginç bir kaza daha yaşandı, polis uzaklaştırmak istediği köpek tarafından ısırıldı

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:25
Feci kazada herkes 6 yaralıyla uğraşırken köpek polisin kolunu kaptı
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BAŞAKŞEHİR'DE hafriyat kamyonu yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı. Kazada biri bebek 6 kişi yaralanırken olay yerindeki köpeği uzaklaştırmak isteyen polis köpek tarafından ısırıldı.

KAMYON OTOBÜSE ÇARPINCA BİR BEBEK 6 KİŞİ YARALANDI
Başakşehir'de hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeritte seyreden İETT otobüsüne çarptı. Çarpışma sonucu otobüs içerisinde bulunan bir bebek 6 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE 112 EKİBİ GÖNDERİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı.

POLİS, KÖPEĞİ UZAKLAŞTIRMAK İSTEYİNCE ISIRILDI
Bu sırada kaza için olay yerine gelen trafik polisi, bir köpeği uzaklaştırmak istedi. Ancak köpek polis memurunu kolundan ısırdı. O anlar kameraya yansıdı. Polis memuru da olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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BaşakşehirKazaKöpek
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