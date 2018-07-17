Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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SÜRÜCÜSÜNÜN kimliği henüz belirlenemeyen 60 DV 398 plakalı römorklu  traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
 
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
 
 Yaralılar, olay yerinde çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki  hastanelere kaldırıldı.
 Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra  eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
 

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