SÜRÜCÜSÜNÜN kimliği henüz belirlenemeyen 60 DV 398 plakalı römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
SÜRÜCÜSÜNÜN kimliği henüz belirlenemeyen 60 DV 398 plakalı römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
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